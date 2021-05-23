Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

Son dakika transfer haberleri: Dev takası! İşte 'nun 'ye yaptığı 3 teklif

ekibi 'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. 'nin yıldızı 'ı kadrosuna katmak isteyen , takas formülünü devreye soktu. Ozan'ın transferinde ısrarcı olan Lazio, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu 'yi öne sürdü. Kosovalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ifade edildi. Ozan Tufan için 20 milyon euro talep eden 'ya, 3 teklif sundu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları ve Lazio'nun sunduğu 3 teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:25
Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

Avrupa'dan birçok takımın takibinde bulunan için İtalyan ekibi devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan için yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

LAZIO'DAN TEKLİF GELDİ!
İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu için İtalyan kulübü 'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

FENERBAHÇE'YE 3 ANA TEKLİF!
Ajansspor'un haberine göre, kulübü 'ın transferi için sarı-lacivertli kulübe 'nin içinde bulunduğu 3 ana teklifte bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

1- 'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para+'nin bonservisi.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

2- 'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para+'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

3- bonservisi için 16 milyon euro nakit para... ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

geri dönmek için yönetime onay verirken da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.

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