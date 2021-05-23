Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan transferin gözdesi konumuna geldi.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan transferin gözdesi konumuna geldi.
Avrupa'dan birçok takımın takibinde bulunan Ozan Tufan için İtalyan ekibi Lazio devreye girdi.
Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu.
LAZIO'DAN TEKLİF GELDİ!
İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.
FENERBAHÇE'YE 3 ANA TEKLİF!
Ajansspor'un haberine göre, Lazio kulübü Ozan Tufan'ın transferi için sarı-lacivertli kulübe Vedat Muriqi'nin içinde bulunduğu 3 ana teklifte bulundu.
1- Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para+Vedat Muriqi'nin bonservisi.
2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para+Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.
3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon euro nakit para... Vedat Muriqi ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.
Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.
Vedat Muriqi geri dönmek için yönetime onay verirken Ozan Tufan da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.
Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon forma giydiği 41 maçta 6 gol ve 10 asist kaydetti.