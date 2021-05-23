Son dakika transfer haberleri: Dev Ozan Tufan takası! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye yaptığı 3 teklif

2- Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para+Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.

3- Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon euro nakit para... Vedat Muriqi ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.