Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

Transferine onay vermeyen Feyenoord 'a tepki gösteren 30 yaşındaki golcü, "Sadece Newcastle United'dan değil, birçok kulüpten teklif aldım. Türkiye'nin büyük kulüplerine gitme şansım vardı ve gerçekten bunu istiyordum.

Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım, daha önceki yıllarda da Fenerbahçe ile görüşme olmuştu. İkisi de transfer olabileceğim çok iyi kulüplerdi. İspanyol kulüpleriyle de görüşmeler oldu ve orayı da denemek isterdim." ifadelerini kullandı.