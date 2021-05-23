Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'den ve itirafı! Transfer...

ekibi 'ta forma giyen 'den flaş açıklamalar geldi. Transfer itirafında bulunan Danimarkalı golcü, ve hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:20
Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

'un Danimarkalı golcüsü , ve 'den teklifler almasına rağmen kulübünün gitmesine izin vermediğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

Transferine onay vermeyen 'a tepki gösteren 30 yaşındaki golcü, "Sadece Newcastle United'dan değil, birçok kulüpten teklif aldım. Türkiye'nin büyük kulüplerine gitme şansım vardı ve gerçekten bunu istiyordum.

Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

'a transfer olmaya çok yakındım, daha önceki yıllarda da ile görüşme olmuştu. İkisi de transfer olabileceğim çok iyi kulüplerdi. İspanyol kulüpleriyle de görüşmeler oldu ve orayı da denemek isterdim." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Jörgensen devre arasında 'ın gündemine gelmiş ancak 15 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Son dakika spor haberleri: Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Transfer...

Bu sezon 'de 23 maça çıkan Danimarkalı santrfor, 5 kez ağları sarstı.

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