Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

Takvim 'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olacağı için Hırvat yıldızın transferine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

14 MAÇTA TAM 9 GOLE KATKI

Sağ kanatta ve forvette de görev yapabilen Livaja, Hajduk formasıyla 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik çok etkili bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu 4 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yaparken hiç gol atamadı.