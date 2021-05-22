Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri: 'de gündem yine yeniden ! İşte yapılan teklif

'i 3. sırada bitiren 'de gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilendiği 'yı yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin golcünün menajeriyle temasa geçtiği ve teklifini de ilettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

Transferde bu kez az ama nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen 'de yeniden sesleri yükseliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

Müzmin sakat olan 'nin yerine arayışlarını sürdüren Sarı lacivertliler yıldızla masaya oturdu. Yönetimin geçen sezon başında da gündemde yer alan Livaja'nın menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık resmi teklif iletildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

SEZON SONUNA KADAR İMZA ATTI

Ara transfer döneminde kulübü 'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar ekibi 'le anlaşan 'nın sözleşmesi 31 Haziran tarihinde sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

'in haberine göre; yönetiminin bonservisi elinde olacağı için yıldızın transferine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gündem yine yeniden Marko Livaja! İşte yapılan teklif

14 MAÇTA TAM 9 GOLE KATKI

kanatta ve forvette de görev yapabilen Livaja, formasıyla 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik çok etkili bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu 4 kez de 'nda görev yaparken hiç gol atamadı.

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