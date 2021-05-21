Ali Koç 3 sene daha istedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 Haziran'daki genel kurulda ikinci kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Koç, "Aday olurken de söyledim, başarı için 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. Sorumluluk gereği tekrar aday olmaya karar verdim" diye konuştu. Gereken dersleri aldıklarını vurgulayan Koç, "Yaptığımız hataların farkındayız. Almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok farklı olacak" ifadelerini kullandı.

SONSUZA KADAR KALMAM

Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldiğini söyleyen Koç, "Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Ektiğimiz tohumların karşılığını önümüzdeki dönem almak istiyoruz. Sonsuza kadar kalma düşüncem yok. Mevlana'nın sözündeki gibi; "Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun". Fazlasıyla imtihana girdik. İnşallah seçiliriz ve yaşadıklarımızın tam tersine, harcadığımız emeğin karşılığını alırız. Ve bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur" dedi.

HER YAPILANA MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ

TFF ve MHK'yi eleştiren Ali Koç, "Federasyonun anlayışı ve aldığı adaletsiz kararlar futbolu etkiliyor. Sadece kaç karardan dönüldüğüne bakmanız yeterli. Sezon başında yapılan algılar. Haklı olanın değil en çok bağıranın, iyi takım kuranın değil iyi ilişkiler kuranın kazanması. Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Dünyayı değiştiremiyorsan kendini değiştireceksin. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Önümüzdeki sezon her yapılanın karşılığını misliyle verecek" diye konuştu.

ARKADAN KONUŞMAYIN ÇIKIN SİZ DE ADAY OLUN!

Muhalefete aday olun çağrısı yapan Ali Koç, "Eski bir yöneticimiz konuşmuş, 'Yok Belçika'dan şöyle bir adam getirdik, bizim projemizi almadılar. Onların getirdiği adam İspanyol, Fenerbahçe'den sonra iş bulamadı falan...' O kişi şu an Guti ile çalışıyor. Biz yönetimi devraldığımızda devir teslim bile yapılmadı. Altyapıya gittiğimizde 2 sayfa rapor verdiler. O da antrenman programıydı. Şimdi seçime 3 gün kala bunu söylüyorlar. İşte fırsat. Perde arkasından konuşmayın, gelin aday olun" dedi.

EN İDDİALI TAKIM OLACAĞIZ

Ali Koç transferle ilgili bu kez çok oyuncu almak yerine nokta atışı yapacaklarının mesajını verdi: "Hedefimiz haziranın ilk haftasına kadar her şeyi netleştirmek. Sezona güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız. Ligin en iddialı takımlarından biri olacağız. Kadromuz yüzde 70 hazır. Bazı eksiklerimizin giderilmesi halinde şampiyonluğu getirecek bir yapının mevcut olduğunu düşünüyorum."

FIRSAT GELDİ, KULLANAMADIK

Bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştıklarını ancak sunulan fırsatı kullanamadıklarını söyleyen Ali Koç, "Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar demiştim. Rakibimizin de puan kaybedeceğini tahmin ederek bu tahmini yaptım. Çok çok da yaklaştık ama bize sunulan bu fırsatı maalesef değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" şeklinde konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM

Üç sene boyunca her koşulda kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Ali Koç toplantıda soru almazken, teknik direktör ve transfer dahil tüm sorulara haftaya yanıt vereceğini söyledi.