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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de görüşme odasına

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. 11'de forma giymek isteyen yıldız futbolcunun ayrılmaya sıcak baktığı ortaya çıkmıştı. Sarı-lacivertli yönetim de yıllık 3.5 milyon Euro kazanan futbolcudan indirim talep etme kararı aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luis Gustavo görüşme odasına

Fenerbahçe'de 'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan 'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun Başkan ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

4 YILLIK IMZA ATMIŞTI

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin 2019 yılında bonservesine 6 milyon Euro ödediği, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırdığı Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek bulan yönetim, oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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