Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Süper Lig ekibi Göztepe 'de gösterdiği başarılı performansla Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, İzmir temsilcisiyle yollarını ayırdı. 2018 yılında Elazığspor 'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, sarı kırmızılı takımla büyük çıkış yakaladı.

Özellikle son sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Şenol Güneş tarafından milli davet alan Alpaslan, 3 sezonun ardından kulübüne veda ederken hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Göztepe, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle ayrılığı duyururken Alpaslan da "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadeleriyle İzmir temsilcisine veda etti.