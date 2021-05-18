Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Son dakika transfer haberleri | 'den 'a çalım! Tisserand ve 'un yerine geliyor

'i 3. sırada noktalayan , transfere hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan , 'da 'in de gözdesi olan o isme kanca attı. Sarı-lacivertliler bu transferde, ezeli rakibinde yaşanan kaostan yararlanarak erkenden imzayı attırmanın peşinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 07:54
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

ekibi 'de gösterdiği başarılı performansla Milli Takım'a kadar yükselen Alpaslan Öztürk, temsilcisiyle yollarını ayırdı. 2018 yılında 'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki savunmacı, sarı kırmızılı takımla büyük çıkış yakaladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Özellikle son sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve tarafından milli davet alan Alpaslan, 3 sezonun ardından kulübüne veda ederken hangi takıma gideceği şimdiden merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen , "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." sözleriyle ayrılığı duyururken Alpaslan da "3 senedir armasını taşıdığım ve onurum, namusum gibi savunduğum kulübümle sözleşmem sona erdi. Hakkım varsa helali hoş olsun, umarım siz de bana edersiniz. Göz Göz Göztepe!" ifadeleriyle temsilcisine veda etti.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR!

Bonservisini eline alan Alpaslan Öztürk, devleri ve ile anılırken oyuncuya yurt dışından da tekliflerin olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

'de istediği şampiyonluğa ulaşamayan, yeni sezonun kadrosunu bir an önce kurmak isteyen sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu listesine alırken oyuncu birçok kulübün de transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Bu sezon ve Mouricio ikilisinden beklenen verimi alamayan 'nin stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılırken Alpaslan listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

'de yıldızı parlayan Alparslan, sarı kırmızılı formayla 76 maça çıkıp 13 gol attı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

GÖZTEPE'DEN MİLLİ TAKIM'A

Futbola doğduğu ülke olan 'da başlayan Alpaslan, 2009 yılında İngiliz ekibi 'ın alt yapısına katıldı. 2011 yılına kadar 'de kalan başarılı savunmacı, 2013 yılında ile sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

ekibi tarafından ve Eskişehirspor'a kiralanan Alpaslan Öztürk, 2017 yılında 'un yolunu tuttu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu 2018 yılında 'nin oyuncusu oldu.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Sarı kırmızılı kulüpte başarılı bir çizgi yakalayan Alpaslan, Milli Takım'a seçildi.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

MİLLİ TAKIM SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerine giriş yaptığı sırada telefonla konuşan ve A Milli Takım'a davet edildiği bilgisini alan Alpaslan Öztürk, büyük sevinç yaşamış ve sevincini orada bulunanlarla paylaşmıştı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Tisserand ve Lemos'un yerine geliyor

Milli Takım'a davet edildiği için büyük sevinç yaşayan Alpaslan'ın görüntülerini Kulübü paylaşırken, Hürriyet'te yer alan habere göre bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni almıştı.

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