Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberleri: 'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Geride bıraktığımız sezonda formasıyla gösterdiği performansla 'e damga vuran , transferin gözdesi konumuna geldi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek golcüyü yeniden kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar 2 milyon euro'luk teklif yaptı. Kartal'ın ezeli rakibi 'nin transferde devreye girdiği ve Aboubakar'a teklifini ilettiği ortaya çıktı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve yapılan teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:10 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 16:10
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

oyuncu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

SERBEST KALACAK!
Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için 30 Haziran sonrası serbest oyuncu statüsü kazanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

BEŞİKTAŞ YENİ TEKLİF YAPTI!
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılardan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Aboubakar'a yeni sözleşme olarak senelik 2 milyon euro önerdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Santrfor arayışlarını sürdüren 'nin transferinde devreye girdiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Sarı-lacivertlilerin golcüye senelik 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

ve 'nin yanı sıra 29 yaşındaki santrfora Arap yarım adasından da teklifler olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de 26 maça çıkan Aboubakar, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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