Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Aboubakar bombası! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ancak ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kamerunlu oyuncu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü.
Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" demişti.
SERBEST KALACAK!
Sözleşmesinde "30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" bulunan Aboubakar, 29 karşılaşmada forma giydiği için 30 Haziran sonrası serbest oyuncu statüsü kazanacak.
BEŞİKTAŞ YENİ TEKLİF YAPTI!
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılardan geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Aboubakar'a Beşiktaş yeni sözleşme olarak senelik 2 milyon euro önerdi.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar transferinde devreye girdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu golcüye senelik 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra 29 yaşındaki santrfora Arap yarım adasından da teklifler olduğu iddia edildi.
Transferin gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu için menajerinin yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.