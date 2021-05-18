Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu...
Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak...
Sabah'ın haberine göre; Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak.