Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Son dakika spor haberi: İşte 'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | haberi

Son dakika transfer haberi: 'i 3. olarak bitiren 'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transferde lige damga vuran sarı lacivertliler'in dev transfer planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 18:18
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Sabah'ın haberine göre; Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

ZAJC VE DENİZ'DEN 7.5 MİLYON EURO

'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımında sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

İsviçreli golcü için Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg kulüplerinin zemin yokladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Miha Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planladığı gelen bilgiler arasında...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Zanka ve Ademi ise ya kiralık ya da bonservisleriyle giderek maaş bütçesini rahatlatacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

GENÇ TRANSFER!

'nin 2018 yılında Esenler Erokspor'dan altyapısına transfer ettiği Arda Okan Kurtulan, Sarı-Lacivertli ekiple profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

18 yaşındaki forvet oyuncusu, mukavelenin 3 yıllık olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

GÜRCAN BİLGİÇ: ASIL SORUN GİDECEKLER

Sezonun geneline baktığımız zaman ayrılan oyuncular için 'keşke kalsaydı' dediğimiz bir tane bile yok. Bırakın satmayı bu oyuncuların maaş cetvelinden çıkması bile için 10 milyon Euro'ya yakın bir kazanım olur. Esas problem Avrupa Şampiyonası sonrasında teklif alabilecek ilk 11 oyuncuları.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Kadroyu güçlendirmeyi düşünürken elindeki iyi oyuncuları satmak zorunda olması, yeniden yapılanma demektir ki bu da önümüzdeki sezonun büyük bölümünü 'alışma devresi' haline getirir.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin dev transfer planı! 10 milyon Euro... | FB spor haberi

Ali Koç yönetimi, takım bütçesini 40 milyon Euro'ya çekmeye uğraşıyor. Bu noktada kullanamayacağı oyuncuların gönderilmesi, en fazla iki oyuncu satılarak yeni bütçe oluşturulması ve acil pozisyonlara transfer yapılması en akılcı çözüm olur.

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