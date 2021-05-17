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Son dakika spor haberleri: Hesap zamanı! 'de 10 ayrılık

Bir sezonu daha kupasız bitiren 'de hesap zamanı geldi. Yönetim, 'ndan gelecek rapora göre takımda yine büyük bir revizyon yapacak. Birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, takıma katılacak oyuncular için de çalışmalar en kısa zamanda başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Hesap zamanı! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

'i ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlayan 'de yeni bir revizyon için düğmeye basıldı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, yeni yapılacak takviyelere yer açmak adına takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak için harekete geçti.

'nun raporuna göre yol haritasını çizecek yönetimin 10 isimle vedalaşması bekleniyor.

Bekleneni veremeyen , , , , gibi isimlerin yanı sıra kiraya gönderilen , , , ve 'nin yeni sezon kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Bu oyunculardan sözleşmeleri bitenlerle vedalaşılacak. Devam edenlerden ise talibi çıkan satılacak, olmazsa kiralanacak son çare ise kontratı karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.

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