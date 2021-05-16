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Son dakika transfer haberi: 'de harekat başladı! ...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertlilere oyuncusunu önerildi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:04
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'ya oyuncusu önerildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ye menajerler tarafından Benevento ile sözleşmesi biten İtalyan sağ kanat oyuncusu Roberto Insigne önerildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Insigne 27 yaşında ve forvet arkası da oynayabiliyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Kevin Gameiro'yu ise yaşlı (34 yaş) diye kabul etmedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

INSIGNIE KİMDİR?

Roberto Insigne, Lorenzo Insigne'nin 3 kardeşinden en küçüğüdür. Benevento Calcio'da top koşturmaktadır. 27 yaşındaki İtalyan oyuncu, Napoli'de sadece 2 maça çıkmıştır.

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