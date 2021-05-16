Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de harekat başladı! İtalyan kanat...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'ya İtalyan kanat oyuncusu önerildi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Benevento ile sözleşmesi biten İtalyan sağ kanat oyuncusu Roberto Insigne önerildi.
Insigne 27 yaşında ve forvet arkası da oynayabiliyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Kevin Gameiro'yu ise yaşlı (34 yaş) diye kabul etmedi.
INSIGNIE KİMDİR?
Roberto Insigne, Lorenzo Insigne'nin 3 kardeşinden en küçüğüdür. Benevento Calcio'da top koşturmaktadır. 27 yaşındaki İtalyan oyuncu, Napoli'de sadece 2 maça çıkmıştır.