Haberler Fenerbahçe Erol Bulut için yazdılar! "O kulübü değiştirecek..."

için yazdılar! "O kulübü değiştirecek..."

'nin eski teknik direktörü için yeni iddialar gündeme geliyor. Gaziantep FK'nın da ilgisinin olduğu bilinen Erol Bulut ile ilgili bu kez Yunan basını, Panathinakos'un ilgisini manşetlere taşıdı. Yunanca ve Almancası olduğu bilinen Erol Bulut için, "Panathinaokos'u değiştirebilecek adaylar listesinde" 1. sıra verildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABEERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 19:23
Erol Bulut için yazdılar! "O kulübü değiştirecek..."

ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp çalıştırmayan ve sezonun sona ermesini bekleyen 'a teklif yağıyor.

Kısa süre öncesine kadar Gaziantep FK ile temasta olduğu bilinen Erol Bulut için, bu kez de iddiası ortaya atıldı.

Contra.gr'de yer alan habere göre Erol Bulut için, 'takımın çehresini değiştirebilecek isim' denildi.

EKONOMİK AÇIDAN UYGUN
Erol Bulut'un Fenerbahçe ile yıllık 800.000 euroya (primler dahil) anlaştığı ifade edilirken, aynı sabit maaşa evet diyebileceği, bu sebeple Yunan ekibinin Bulut'a teklif götürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan Panathinaikos'un diğer teknik direktör adayının Vladan Milojevic olabileceği ifade edildi.

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