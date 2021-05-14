Erol Bulut için yazdılar! "O kulübü değiştirecek..."

Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp çalıştırmayan ve sezonun sona ermesini bekleyen Erol Bulut'a teklif yağıyor.

Kısa süre öncesine kadar Gaziantep FK ile temasta olduğu bilinen Erol Bulut için, bu kez de Panathinaikos iddiası ortaya atıldı.

Contra.gr'de yer alan habere göre Erol Bulut için, 'takımın çehresini değiştirebilecek isim' denildi.

EKONOMİK AÇIDAN UYGUN

Erol Bulut'un Fenerbahçe ile yıllık 800.000 euroya (primler dahil) anlaştığı ifade edilirken, aynı sabit maaşa evet diyebileceği, bu sebeple Yunan ekibinin Bulut'a teklif götürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan Panathinaikos'un diğer teknik direktör adayının Vladan Milojevic olabileceği ifade edildi.



