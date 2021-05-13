Fenerbahçe'ye Altay Bayındır Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan sevindirici haber!

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.
3 İSİM İDMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI!
Sarı-lacivertlilere 3 yıldızdan sevindirici haber geldi. Kanarya'da Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.