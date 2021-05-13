Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Altay Bayındır Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan sevindirici haber!

'ye ve 'dan sevindirici haber!

'ye 3 yıldızdan müjdeli haber geldi. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen , ve maçı hazırlıklarında idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 20:13
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan sevindirici haber!

'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. 'nde, Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. maçına ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise rejenerasyon çalışması yaptı.

3 İSİM İDMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI!
Sarı-lacivertlilere 3 yıldızdan sevindirici haber geldi. 'da , ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

SON DAKİKA