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Son dakika haberleri | maçının ardından konuştu!

'in 41. haftasında sahasında ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu , maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:29
Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından konuştu!

'in 41. haftasında sahasında ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o sözleri;

"Hiç olmadığım kadar üzgünüm. Büyük fotoğrafa baktığım zaman bu sonuç bize yakışmadı."

"Çok fazla söze gerek yok. 8 maçtır inanmış, sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bugün bu sonuç bize yakışmadı."

"Başarısızlığı sahiplenmede geri durmayacağız."

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