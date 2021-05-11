Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o sözleri;

"Hiç olmadığım kadar üzgünüm. Büyük fotoğrafa baktığım zaman bu sonuç bize yakışmadı."

"Çok fazla söze gerek yok. 8 maçtır inanmış, sonuna kadar bu işi kovalayacağını gösteren bir takım vardı. Bugün bu sonuç bize yakışmadı."

"Başarısızlığı sahiplenmede geri durmayacağız."