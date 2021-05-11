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milli smaçör 'nu kadrosuna kattı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin son finalisti , eski oyuncusu 'nu yeniden renklerine bağladı. Meliha sezonu 'ta tamamlamıış ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:43 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:49
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı milli smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı

, eski oyuncusu 'nu yeniden renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha İsmailoğlu'na sarı-lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

2014-2017 yıllarında sarı-lacivertli takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçör, , ve son olarak forması giymişti.

Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, kariyerinde 2 lig, birer ve şampiyonluğu ile üçüncülüğü yaşamıştı.

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