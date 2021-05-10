Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Maç gitti derken...

GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI
Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde Kanarya'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. Fenerbahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise Fenerbahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini Valencia'nın ayağından almış oldu. Sabah'ta yer alan habere göre 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.