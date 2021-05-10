Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Maç gitti derken...

Son dakika haberleri | 'de Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Maç gitti derken...

'de beraberliğinin ardından yerine takımın başına gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerle çıktığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 6 galibiyet aldı. Belözoğlu bunun yanı sıra maç içerisinde yaptığı değişikliklerle de camiadan tam not aldı. Ankaragücü maçında kötü oyuna sabredemeyen genç hoca, devre arasına girilmeden 'ı oyundan çıkartmasıyla da alkış aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu parmak ısırtıyor! Maç gitti derken...
Ankaragücü'nü deplasmanda uzatmada bulduğu golle devirerek lider ile puan farkını 2'ye düşüren 'de moraller tavan yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında, "Büyük cümle etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyen futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun takımın başında sergilediği performans ve yaptığı hamleler camiada büyük umuda neden oldu... Ankaragücü maçında istatistiklerle de bunu ortaya koydu.

GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI

Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde 'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi. Fenerbahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise Fenerbahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini 'nın ayağından almış oldu. 'ta yer alan habere göre 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.
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