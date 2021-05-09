Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncunun kiralanması konusunda önemli aşama kaydettiği ifade ediliyor.

Leicester'da kiralık oynayan Cengiz bu sezon 19 maçta 2 gol+3 asiste imza attı. Bonservisi Roma'da olan 23 yaşındaki milli futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi var ancak kadroda düşünülmüyor.

