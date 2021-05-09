Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder bombası!

Son dakika spor haberleri! 'den ve bombası!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında operasyonu sürdüren 'den iki flaş transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerin ve 'nin kiralanması konusunda önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren için ve iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncunun kiralanması konusunda önemli aşama kaydettiği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder bombası!

Leicester'da kiralık oynayan Cengiz bu sezon 19 maçta 2 gol+3 asiste imza attı. Bonservisi Roma'da olan 23 yaşındaki milli futbolcunun 2 yıl daha sözleşmesi var ancak kadroda düşünülmüyor.

Son dakika spor haberleri! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ve Cengiz Ünder bombası!

Sezon başında 18.5 milyon euro'ya Lazio'ya satılan 27 yaşındaki Muriqi ise İtalyan ekibinde 29 maçta 2 gol atınca gözden düştü.

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