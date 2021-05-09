Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

EMRE BOL - ŞAMPİYONLUK MU? Bir sürü karşılaşmanın olduğu akşamda bir o maça, bir bu maça bakmaktan kafamız döndü! Düşmeme derdindeki Ankaragücü şampiyon olmak istemez gibi görünen Fenerbahçe ile karşılaştı. Açıkça söylemek gerekirse maçın başından sonuna kadar istenilen oyunu sergileyemedi Fenerbahçe...

Her şeye rağmen Pelkas atamadıklarını atsa yine de rahatça kazanılacak bir maçtı. Zaten sezon başından beri kaçırdıklarını saysak Fenerbahçe şu anda açık ara liderdi. Ben bir futbolcunun eski takımına karşı attığı gole sevinmesine karşı değilim.