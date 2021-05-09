Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Galatasaray'ın kazanmasıyla puan farkı iyice kapandı. Son iki maçta şampiyonluk hayalleri devam edecek. Emre Belözoğlu'nun takımı kaybetmemeye devam ediyor. Vallahi hiç inanmadığım halde ben bile şampiyonluğu düşünmeye başladım. Uzun yıllar sonra geriden gelip şampiyon olmak mı? Vallahi harika olur.
GÜRCAN BİLGİÇ - ZİRVE RENKLENDİ
Gazetede spor servisindeyiz. Önümüz ekran dolu. Bir maçtan diğerine gözümüz-kulağımız gidip, geliyor. 38. maçlar oynanırken, süper lig yeni bir hikaye yazmaya başladı. Ankaragücü attı, ardından Galatasaray. Derbide gerilim yüksek. Fenerbahçe ise rakip kaleye bile gidemiyor. Ardı ardına pozisyonlar buluyor Ankaragücü. İkinciyi atsa maçı koparacak, olmuyor.
Birden bire VAR çağırıyor Cüneyt Çakır'ı. Atiba darbeyi almış, hakemciklerimiz tuzağa düşmüş. Ghezzal skoru eşitliyor, Beşiktaş başladığı yerde. Atiba bu kez Cüneyt çakır'ın gözü önünde sarılıyor Falcao'ya. Hemen bırakıyor kendini, yine penaltı ve 2-1 ile bitiyor devre.