Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Son dakika spor haberi: Usta kalemler 'nin 'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Son dakika haberleri... 'de Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği 'nü maçın son anlarında attığı golle 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumladı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 08:29
Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

EMRE BOL - ŞAMPİYONLUK MU?

Bir sürü karşılaşmanın olduğu akşamda bir o maça, bir bu maça bakmaktan kafamız döndü! Düşmeme derdindeki şampiyon olmak istemez gibi görünen ile karşılaştı. Açıkça söylemek gerekirse maçın başından sonuna kadar istenilen oyunu sergileyemedi Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Her şeye rağmen Pelkas atamadıklarını atsa yine de rahatça kazanılacak bir maçtı. Zaten sezon başından beri kaçırdıklarını saysak şu anda açık ara liderdi. Ben bir futbolcunun eski takımına karşı attığı gole sevinmesine karşı değilim.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Amaaa Alper'in yaptığı sus işareti en hafif tabiriyle ayıptır. Haksız yere yıllarca 'nin ekmeğini yedin Alper! Oynamadan, ense yaparak... Buna rağmen kimse sana yıllarca sesini çıkarmadı sana... Ama bu yaptığın hareket senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu herkese gösterdi. Valencia'nın son dakika attığı gol en çok sana gelsin!

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Galatasaray'ın kazanmasıyla puan farkı iyice kapandı. Son iki maçta şampiyonluk hayalleri devam edecek. Emre Belözoğlu'nun takımı kaybetmemeye devam ediyor. Vallahi hiç inanmadığım halde ben bile şampiyonluğu düşünmeye başladım. Uzun yıllar sonra geriden gelip şampiyon olmak mı? Vallahi harika olur.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

GÜRCAN BİLGİÇ - ZİRVE RENKLENDİ

Gazetede spor servisindeyiz. Önümüz ekran dolu. Bir maçtan diğerine gözümüz-kulağımız gidip, geliyor. 38. maçlar oynanırken, yeni bir hikaye yazmaya başladı. attı, ardından Galatasaray. Derbide gerilim yüksek. ise rakip kaleye bile gidemiyor. Ardı ardına pozisyonlar buluyor Ankaragücü. İkinciyi atsa maçı koparacak, olmuyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Birden bire VAR çağırıyor Cüneyt Çakır'ı. Atiba darbeyi almış, hakemciklerimiz tuzağa düşmüş. Ghezzal skoru eşitliyor, Beşiktaş başladığı yerde. Atiba bu kez Cüneyt çakır'ın gözü önünde sarılıyor Falcao'ya. Hemen bırakıyor kendini, yine penaltı ve 2-1 ile bitiyor devre.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Emre Belözoğlu Erzurum performansına kanıp, kulübede tuttuğu Gökhan Gönül'ü 35'te sahaya atıyor tekrar. Ozan eski yerine geçiyor, 8 dakika sonra da beraberlik golünü atıyor. İki şut çektiği 45 dakikada bir gol buluyor . Durum iyi değil. İkinci 45'te top 70'e 30 Fenerbahçe'de. Maç tek kale 18 kere deniyorlar golü, yedi dakikalık uzatmanın bitimine iki kala yıkabiliyorlar duvarını. Bu arada Galatasaray, Arda skoru 3-1'e getirip, rakiple ikili averajı da eşitliyor.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Neler oluyor neler... Yedi günde iki maç daha oynayacaklar. Hepsi diğerinin nefesini ensesinde duyuyor. Belki de sezonun en kötü oyunu ile soyunma odasına gitti Beşiktaş. Gerilimi kaldıramadılar, rakibin agresifliğinde kendi oyunlarını kuracak inisiyatif de üretemediler.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Emre Belözoğlu müthiş bir maç yönetti. Son 15 dakikaya her şeyi risk ederek girdi. Takımı bu reflekse cevap verdi. Valencia bir asist ve golle sahanın parlayanı oldu. İrfan ve Mesut yine orta sahayı yönetti, defans hattı yine rakibe golü ikram etti.

Son dakika spor haberi: Usta kalemler Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı yorumladı

Fatih hoca muhtemelen en konsantre maçındaydı. "Elbette alkışlayacak" derseniz, O da gereğini yaptırır oyuncularına. Sert viraj, sert maçlar. Beşiktaş bu travmadan çıkacak gibi değil. Şampiyonluk yarışı "renklendi"...

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