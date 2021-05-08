Ümit Karan'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe Ozan Tufan'a yazık ediyor"

Futbol özelinde değerlendirirsek; yurt dışında ne ya da neler önde tutuluyor? Türkiye'de bu anlamda bir eksiklik var mı?

- En başa dönersek; altyapım Almanya olduğu için Alman ekolü ayrı bir olgu, Türkiye ile farklar çok. Amerika'daki çalıştığım kısma gelirsek spor bazında devlet imkanları çok fazla, A'dan Z'ye kadar sınır yok diyebilirim. Daha çok atletizme önem veren bir yapıları var ama 2 yaşında da, 99 yaşında da spora başlasanız size destek oluyor devlet. Futbolda daha çok sponsor odaklı ilerliyor büyük takımlar. Makedonya'da ise 2 yıllık çalışma süremde Avrupa kupalarına katıldık. UEFA'ya takım götürdük…