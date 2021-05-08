Ümit Karan'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe Ozan Tufan'a yazık ediyor"

Beşiktaş'ın başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
- En başta yaptıkları takviyeler çok nokta atıştı… Ghezzal, Aboubakar, N'Sakala hepsi çok iyi bir sezon geçirdi. İki kulvarda da emin adımlarla yürüyorlar ki bence iki kupayı da kazanacaklardır. Oynadıkları futbol net ortada. Biz Beşiktaş'ın maçlarını da analiz ediyoruz, her atakta 4-5 tane oyuncuyla ceza alanına giriyorlar. Sergen Yalçın'ın yaptığı bir sistem bu. Galatasaray'da oynadığım zamanlarda biz de zaman zaman 4-5 forvet oynuyorduk, futbolun işi gol. Beşiktaş da bunu çok iyi uyguluyor. Benim de felsefelerimden biri bu. Şu an en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor, tartışmaya da kapalı. Ama peş peşe iki maç kaybedersen şampiyonluk gider, futbol böyle bir şey.
Fenerbahçe'den teklif gelirse değerlendirir misiniz?
- Cevabı çok kolay, ne olursa olsun gelmez, bunu net biliyorum. O yüzden 'giderim' ya da 'gitmem' diyemiyorum. (Gülerek)
Aktif futbol yaşantınızda hiç unutamadığınız bir olay ya da anıyı paylaşır mısınız?
- 2006 yılında yaşadığım sakatlık dönüm noktam oldu. Fenerbahçe maçında çapraz bağlarımın kopması beni çok üzmüştü. Ki bir de İngiltere'den iki takımdan teklif gelmişti, Liverpool ile Everton arası gidip geliyorduk ama transfer işi yattı sakatlığım yüzünden, bunu unutamıyorum.