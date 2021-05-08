Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin itirazına ret! Alanyaspor...

Son dakika spor haberi: TFF 'ndan 'nin itirazına ret! ...

Son dakika spor haberi... , ’nin Aytemiz maçı hakkında yaptığı 'kural hatası' başvurusunu reddetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:14 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:33
Son dakika spor haberi: TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin itirazına ret! Alanyaspor...

'nin, 'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusu, dün tarafından kabul edilmemişti. Sarı-lacivertlilerin, bu karar sonrası dün 'na yaptığı başvurudan da olumsuz yanıt geldi.

, Fenerbahçe'nin başvurusu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. , Av. 'in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. , Av. 'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, karar verilmiştir."

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