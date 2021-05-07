Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Buna göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

Galatasaray'ın da Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için uzun süredir devrede olduğu konuşuluyordu.