Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Son dakika transfer haberi: ilk transferini gerçekleştirdi

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da geleceğin kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör yönetiminde girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler ilk transferini de gerçekleştirdi. İşte o isim ve son gelişmeler... | transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:39
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

'de şampiyonluk mücadelesi veren , gelecek yılın planlarını da yapmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Sarı lacivertliler, yeni sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Hürriyet'in haberine göre; yeni sezonda takımın başında olması beklenen 'nun oyuncuyu ikna edip anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Buna göre , 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmeyecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Kurukalıp için 500 bin TL yetiştirme bedeli alacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Galatasaray'ın da Kasımpaşa'nın alt yapısından yetişen Çağtay için uzun süredir devrede olduğu konuşuluyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi

Çağtay Kurukalıp kimdir?

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve U-19 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Çağtay sezon sonunda 500 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında serbest kalıyor Alt yaş kategorilerinde 43 kez milli olan 2002 doğumlu Çağtay'a geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

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