Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk potasında bulunan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertlilere dünya yıldızı teklif edildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 16:40
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Sarı lacivertliler, son olarak sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Emre Belözoğlu, 76 puanla Beşiktaş'ın altında 2. sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Tüm bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlilerde yaz transfer dönemi çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen bomba ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ye Inter'den müthiş teklif.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Serie A şampiyonu İnter, yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan Alexis Sanchez'i kiraya vermek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

Inter, Mesut Özil'i transfer eden 'ye şöyle bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Dünya yıldızı...

'Alexis Sanchez'in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın.' Bu teklife 'nin nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

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