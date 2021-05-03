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Son dakika spor haberleri: 'de Jose 24 hafta sonra golle buluştu!

'de teknik sorumlu 'nun en güvendiği isimler arasında bulunan Jose , maçında attığı penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle orta sahanın değişilmez ismi konumuna gelen Arjantinli yıldız, ligde 24 hafta sonra golle tanışmış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:57
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa 24 hafta sonra golle buluştu!

Teknik Sorumlusu , maçında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan 'in yerine Tisserand'ı sahaya sürerken sakatlığı bulunan 'nin yokluğunda ise sağ bek mevkisinde görev aldı.

Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından Jose , takımın değişilmez oyuncuları arasına girdi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli registası, gösterdiği performansla hocasını ve taraftarı mutlu etti. Deneyimli orta saha, maçında kazanılan penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe 5. dakikada penaltı kazandı. , VAR incelemesi sonrasında 'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi.

Sosa, Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra ligde golünü attı. Arjantinli oyuncu son olarak 21 Kasım 2020'deki maçında gol atmıştı.

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