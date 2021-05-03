Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa 24 hafta sonra golle buluştu!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in yerine Tisserand'ı sahaya sürerken sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yokluğunda ise sağ bek mevkisinde Ozan Tufan görev aldı.

Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından Jose Sosa, takımın değişilmez oyuncuları arasına girdi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli registası, gösterdiği performansla hocasını ve taraftarı mutlu etti. Deneyimli orta saha, BB Erzurumspor maçında kazanılan penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe 5. dakikada penaltı kazandı. Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi.

Sosa, Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra ligde golünü attı. Arjantinli oyuncu son olarak 21 Kasım 2020'deki Gençlerbirliği maçında gol atmıştı.