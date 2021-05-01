Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Nazım Sangare...

Son dakika spor haberi: Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! ...

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında 'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve , bireysel çalışmalar yaptı. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:58
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Nazım Sangare...

'in 39. haftasında , 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Futbol A Takım Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.

ve bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; ve 'ın tedavilerine devam edildi.

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