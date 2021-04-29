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Son dakika spor haberleri: 'u böyle yıkacak! ...

'in 38. haftasında 'la karşılaşacak 'de teknik direktör , stratejisini belirledi. Genç teknik adamın, ekibine topu vermeden galibiyete uzanmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Alanyaspor'u böyle yıkacak! Emre Belözoğlu...

sezonun ilk yarısında mağlup ettiği ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar ile arasında gerginlik yaşanmıştı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken, Atan maç sonunda 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyerek 'a mesaj göndermişti

'MUTLAKA RAKİP KALEYE YAKIN OYNAYIN'
Bulut ise 'nın hocasına 'Skora baksın' yanıtını vermişti. Söz konusu maçta topla oynama istatistiği yüzde 70'e 30 Alanyaspor lehineydi. Sabah'ın haberine göre ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak. Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sık "Rakip ön alan baskısını çok yoğun yapacak. Ancak topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" uyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.

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