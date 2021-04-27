Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

CEFERIN'DEN TEPKİ!

Organizasyona katılma kararı alan 12 kulübe ceza verileceğini açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yaptıklarının cezasını çekmek zorundalar ve UEFA olarak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF: BU PROJE KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi. "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz."