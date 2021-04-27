Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş ve hamlesi! ...

projesi dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Başkanı , 12 kurucu takımla yeni girişimin hayata geçeceğini duyurmuştu ancak işler değişti. , , yerel ligler ve taraftar baskısı sonrası birçok takım ligden çekilme kararı aldı. Perez'in pes etmediği ve yeni lig için kulüp arayışında olduğu belirtildi. Bu ekipler arasında 'den ve 'ın da bulunduğu kaydedildi. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 17:07
Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

projesi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. 'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıklayacağı günden saatler önce 12'si kurucu olan 20 takımlı 'Avrupa Süper Ligi' projesi tartışmalara neden oldu.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve kulüplerinden yapılan ortak açıklamada 'nin kurulmasına ilişkin kararı duyurmuştu.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

FIFA SERT ÇIKTI!
, "" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu. FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtilmişti.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

CEFERIN'DEN TEPKİ!
Organizasyona katılma kararı alan 12 kulübe ceza verileceğini açıklayan Başkanı Aleksander Ceferin, "Yaptıklarının cezasını çekmek zorundalar ve UEFA olarak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

TFF: BU PROJE KABUL EDİLEMEZ
Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi. "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz."

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

ÜST ÜSTE AYRILIKLAR!
ve 'nın tepkileri, ülke federasyonlarının kararlı tutumuna hükumetlerin tepki açıklamaları da eklenince ayrılıklar art arda geldi. Premier Lig'den Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea ve Liverpool çekildi. İtalya'da Inter, Milan ve Juventus turnuvaya katılım sağlamayacak.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

İSPANYA'DA ATLETICO ÇEKİLDİ BARCELONA KALDI!
İspanya'da Atletico Madrid çekildiğini resmen açıklarken kurucu başkan Perez'in takımı ve ezeli rakibi Barcelona hala bir resmi açıklama yapmış durumda değil.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

PEREZ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I İSTİYOR!
'nde umduğunu bulamayan daha önce istemediği ve 'a şimdi muhtaç kaldı.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

YENİ TAKIMLAR ARIYOR!
projesinde 'in çalışmaları devam ediyor. İngiltere'nin 6 büyük kulübünün çekilmesiyle 48 saatte dağılan oluşum için Perez yeni takımlar arıyor.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

Daha önce 'den bir takıma sıcak bakmayan başkanı şimdi ve 'ı istiyor.


Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

İspanya'da Bernabeudigital'de yer alan Milliyet'in derlediği habere göre, 15 kurucu takımı tamamlamak için gönüllü olan kulüplerin olduğu vurgulandı. Bu kulüplerin başında ise Rumen ekibi Steaua Bükreş'in geldiği belirtildi.


Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

FENERBAHÇE PROJEYE YANAŞMIYOR!
, ve 'yi de düşünüyor ancak sarı-lacivertli yönetim bu projeye kesinlikle karşı çıkıyor.

Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

MUSTAFA CENGİZ TEKLİF OLMADI
Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine resmi teklif bulunmadığını belirtmişti.

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