Son dakika spor haberleri: Perez'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray hamlesi! Avrupa Süper Ligi...

Avrupa Süper Ligi projesi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıklayacağı günden saatler önce 12'si kurucu olan 20 takımlı 'Avrupa Süper Ligi' projesi tartışmalara neden oldu.
Avrupa Süper Ligi projesi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıklayacağı günden saatler önce 12'si kurucu olan 20 takımlı 'Avrupa Süper Ligi' projesi tartışmalara neden oldu.
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin kararı duyurmuştu.
FIFA SERT ÇIKTI!
FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu. FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtilmişti.
CEFERIN'DEN TEPKİ!
Organizasyona katılma kararı alan 12 kulübe ceza verileceğini açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yaptıklarının cezasını çekmek zorundalar ve UEFA olarak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
TFF: BU PROJE KABUL EDİLEMEZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi. "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz."
ÜST ÜSTE AYRILIKLAR!
UEFA ve FIFA'nın tepkileri, ülke federasyonlarının kararlı tutumuna hükumetlerin tepki açıklamaları da eklenince ayrılıklar art arda geldi. Premier Lig'den Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea ve Liverpool çekildi. İtalya'da Inter, Milan ve Juventus turnuvaya katılım sağlamayacak.
İSPANYA'DA ATLETICO ÇEKİLDİ BARCELONA KALDI!
İspanya'da Atletico Madrid çekildiğini resmen açıklarken kurucu başkan Perez'in takımı Real Madrid ve ezeli rakibi Barcelona hala bir resmi açıklama yapmış durumda değil.
PEREZ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I İSTİYOR!
Avrupa Süper Ligi'nde umduğunu bulamayan Florentino Perez daha önce istemediği Fenerbahçe ve Galatasaray'a şimdi muhtaç kaldı.
YENİ TAKIMLAR ARIYOR!
Avrupa Süper Ligi projesinde Florentino Perez'in çalışmaları devam ediyor. İngiltere'nin 6 büyük kulübünün çekilmesiyle 48 saatte dağılan oluşum için Perez yeni takımlar arıyor.
Daha önce Türkiye'den bir takıma sıcak bakmayan Real Madrid başkanı şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı istiyor.
İspanya'da Bernabeudigital'de yer alan Milliyet'in derlediği habere göre, 15 kurucu takımı tamamlamak için gönüllü olan kulüplerin olduğu vurgulandı. Bu kulüplerin başında ise Rumen ekibi Steaua Bükreş'in geldiği belirtildi.
FENERBAHÇE PROJEYE YANAŞMIYOR!
Florentino Perez, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de düşünüyor ancak sarı-lacivertli yönetim bu projeye kesinlikle karşı çıkıyor.
MUSTAFA CENGİZ TEKLİF OLMADI
Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine resmi teklif bulunmadığını belirtmişti.