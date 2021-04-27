Boluspor'a geldiğimde sportif direktörümüz Barbaros Gözneli, 8-10 numarada daha faydalı olacağımı söylemişti ve pozisyon değişikliğim olmuştu. Bu değişim bana olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HAYALİM FENERBAHÇE'DE KUPALAR KALDIRMAK"

Boluspor'la sözleşmesinin gelecek sezon devam ettiğini olduğunu söyleyen Gümüşkaya, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de kupalar kaldırmak ve A Milli Takım'da oynamak. Boluspor'da kendimi geliştirmek ve takımıma fayda sağlamak istiyorum. Hedefim La Liga'da oynamak." diye konuştu.