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Son dakika spor haberleri: İşte 'nin yeni İrfan Can'ı! Hayalini açıkladı

'den . Lig ekibi 'a kiralanan son haftalardaki performansıyla göz doldurdu. Bonservisi sarı-lacivertlilerde bulunan 20 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan Gümüşkaya, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:17
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

'un 2 yıllığına 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , kırmızı beyazlı takımda son 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

'a konuşan genç futbolcu, "; benim ilk basamağım, 'den ayrılıp geldiğim ilk kulüp. Boluspor süreci benim için güzel geçiyor. Son haftalarda forma şansı buldum ve goller de attım.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

altyapısında uzun yıllar oyuncusu olarak görev aldım. kategorilerindeyse sol iç olarak oynadım, Ersun Hoca(Yanal) 'la oynadığımız kupa maçında beni sol bek oynatmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

'a geldiğimde sportif direktörümüz , 8-10 numarada daha faydalı olacağımı söylemişti ve pozisyon değişikliğim olmuştu. Bu değişim bana olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

"EN BÜYÜK HAYALİM FENERBAHÇE'DE KUPALAR KALDIRMAK"
'la sözleşmesinin gelecek sezon devam ettiğini olduğunu söyleyen Gümüşkaya, "En büyük hayalim 'de kupalar kaldırmak ve 'da oynamak. Boluspor'da kendimi geliştirmek ve takımıma fayda sağlamak istiyorum. Hedefim 'da oynamak." diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni İrfan Can Kahveci bulundu!

"TARZIMI İRFAN CAN KAHVECİ'YE BENZETEN ÇOK OLUYOR"
'nu örnek aldığını ifade eden 20 yaşındaki genç futbolcu, "Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum. ile 1 sezon 'de çalıştım. Emre Ağabey'in hırsına hayranım. Tarzımı 'ye çok benzeten oluyor." dedi.

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