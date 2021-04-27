Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gözünü zirveye dikti.
Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gözünü zirveye dikti.
Teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa inancı tam.
Kanarya, kalan maçlarından 3 puanla ayrılarak sezonu zirvede tamamlamayı ve şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.
Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da başladı.
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.
Pek çok bölgeye takviye yapacak olan yönetim, transferde önceliği hücum hattına verdi.
Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilen Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi ve Mame Thiam, gösterdikleri performansla isteneni veremedi.
Ademi'yi ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralayan Kanarya, diğer 3 forvetinden sadece 18 gollük bir katkı alabildi.
Sarı-lacivertliler yeni sezonda bu durumu tersine çevirmek isterken, tecrübeli bir forvetin yanına genç ve yetenekli bir ismi de takıma kazandırmak için girişimler başladı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 18 yaşındaki golcünün transferi için harekete geçti. İşte o isim...
FENERBAHÇE'YE 'YENİ SUAREZ': MATIAS AREZO
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında Fenerbahçe'ye 'Yeni Luis Suarez' olarak adlandırılan Matias Arezo'nun önerildiğini söyledi.
DIEGO LUGANO ÖNERDİ
Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Diego Lugano'nun önerdiği 2002 doğumlu forvet oyuncusu için kulübü River Plate (Uruguay) ile temas kurulduğunu belirtti.
ATLETICO MADRID DE İSTİYOR
Öte yandan La Liga ekibi Atletico Madrid'in de Uruguaylı golcünün transferi için devrede olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezonun sona ermesinin ardından Arezo transferi için somut adımlar atması bekleniyor.
MATIAS AREZO KİMDİR?
Tam adı Douglas Matias Arezo Martínez olan futbolcu 21 Kasım 2002 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi.
Futbola Club 3 de abril altyapısında başlayan Arezo, 2011 yılında Uruguay'da mücadele eden River Plate takımının altyapısına transfer oldu. Golcü futbolcu, 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerinde 62 maça çıkan genç forvet, 21 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
Uruguay U23 Milli Takımı'nda da 6 maça çıkan ve 1 gol atan Matias Arezo'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.
18 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.