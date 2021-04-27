Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.