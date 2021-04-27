Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Son dakika spor haberi: 'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk yarışını kazanmak isteyen 'de gelecek sezon için çalışmalar son sürat devam ediyor. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sezon başında kadrosuna kattığı golcülerden istediği katkıyı alamayan , bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , sarı lacivertlilere 'Yeni Luis Suarez' olarak anılan golcü oyuncuyu önerdi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 14:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala şampiyonluk mücadelesi veren , gözünü zirveye dikti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Teknik direktör 'un görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen ile birlikte yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa inancı tam.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

, kalan maçlarından 3 puanla ayrılarak sezonu zirvede tamamlamayı ve şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Ezeli rakipleri ve ile zirve yarışını sürdüren 'de gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Pek çok bölgeye takviye yapacak olan yönetim, transferde önceliği hücum hattına verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

'de sezon başında kadroya dahil edilen Mbwana Samatta, , ve , gösterdikleri performansla isteneni veremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Ademi'yi ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralayan , diğer 3 forvetinden sadece 18 gollük bir katkı alabildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Sarı-lacivertliler yeni sezonda bu durumu tersine çevirmek isterken, tecrübeli bir forvetin yanına genç ve yetenekli bir ismi de takıma kazandırmak için girişimler başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren , 18 yaşındaki golcünün transferi için harekete geçti. İşte o isim...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

FENERBAHÇE'YE 'YENİ SUAREZ': MATIAS AREZO

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalında 'ye 'Yeni Luis Suarez' olarak adlandırılan Matias Arezo'nun önerildiğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

DIEGO LUGANO ÖNERDİ

Uzundurukan, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu 'nun önerdiği 2002 doğumlu forvet oyuncusu için kulübü River Plate (Uruguay) ile temas kurulduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

ATLETICO MADRID DE İSTİYOR

Öte yandan La Liga ekibi Atletico Madrid'in de Uruguaylı golcünün transferi için devrede olduğu öne sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

'nin sezonun sona ermesinin ardından Arezo transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

MATIAS AREZO KİMDİR?

Tam adı Douglas Matias Arezo Martínez olan futbolcu 21 Kasım 2002 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Futbola Club 3 de abril altyapısında başlayan Arezo, 2011 yılında Uruguay'da mücadele eden River Plate takımının altyapısına transfer oldu. Golcü futbolcu, 2019 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Kariyerinde 62 maça çıkan genç forvet, 21 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

Uruguay U23 Milli Takımı'nda da 6 maça çıkan ve 1 gol atan Matias Arezo'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! 'Yeni Suarez' geliyor

18 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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