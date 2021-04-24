Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu takımına inanıyor! "Sonuna kadar yarışta olacağız"

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok yüksek" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ OYUN İSTİYORUM

Oyuncuların keyif aldığı, güçlü bir oyun inşa etmeye çalıştığını kaydeden Belözoğlu şöyle konuştu: "Futbolumuzda gelişme var. Her şeyden önce enerjide ciddi bir pozitif gelişme görüyorum. Oyuncuların iştahı arttı. Ancak istediğim oyunun karşılığını tam aldım dersem bu doğru olmaz. Zaten elimizdeki zaman bir oyunu inşa etmek için yeterli değil. Daha üstüne koymamız gereken çok yer var. Oyunda kopmaların olduğu dakikaları düzeltmemiz gerek. Arzu ettiğimiz güçlü bir oyun ve oyuncular da bundan keyif alıyor."

BAZI ŞEYLER İSTEDİKLERİ GİBİ GİTMİYOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını değerlendiren Belözoğlu, "Ahmet başkanın, Sergen hocanın açıklamalarını tabi ki takip ediyoruz. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Bu da normal bir reflekstir, camiayı bir tutmak için yapılan açıklamalar olduğu için ben kendi adıma anlayışla karşılıyorum." yorumunu yaptı.

HER TEKNİK ADAMIN YANINA GİDİP KONUŞABİLİRİM

Belözoğlu, Başakşehir maçının son dakikalarını kenarda Aykut Kocaman ile izlemesi hakkında, "Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Bunlar belki Türkiye'de görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim, zaten böyle de olmalıdır." dedi.