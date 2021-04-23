Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş'a yanıt! Sergen Yalçın...

Bir maçtan önce herkesin kendine göre bir sistemi var. Sistematik çalışıyorlar, bizi analiz ediyorlar, biz onları analiz ediyoruz. Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pratik etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"AYKUT KOCAMAN İLE AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİM VAR"

Ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları mücadelenin son bölümünde Aykut Kocaman ile yan yana sohbet etmelerinin bazı kesimlerce eleştirilmesine değinen Belözoğlu, "Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır, birçok konuda da kendisiyle fikir alışverişim olur.



