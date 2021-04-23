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Son dakika spor haberleri: 'dan itirafı! " sonrası..."

ekiplerinden 'de forma giyen ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, 33 yaşındaki futbolcuyu 'den ayrıldıktan sonra transfer etmek istediklerini ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 17:16
Son dakika spor haberleri: Almanya'dan Max Kruse itirafı! "Fenerbahçe sonrası..."

Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, ile yollarını ayırdıktan sonra ile görüştüklerini ancak kadrolarına katamadıklarını söyledi.

"BUNDESLIGA'DA FARK YARATAN BİR OYUNCU"
33 yaşındaki oyuncunun çok yetenekli olduğunu belirten Kohfeldt, "Max Kruse, yanındakileri de iyileştiren bir futbolcu. Goller atabilir ve asistler yapabilir. Boşlukları değerlendirmekte inanılmaz iyi. 'da gerçekten fark yaratan bir oyuncu, buna kuşku yok. Onu Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kadromuza tekrar katmak isterdik ama farklı bir karar verdi. İyi bir sezon geçirdiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 'de 18 maça çıkan Kruse, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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