Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş sözleri!

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, ligde kalan 6 maçın tamamını kazanmak zorunda. 69 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler, sezonu 87 puanla tamamlamayı hedefliyor.

TAKIMA MENTAL TAKVİYE!

Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron Emre Belözoğlu, takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.

BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK



Takvim'de yer alan habere göre başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. Beşiktaş mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi.