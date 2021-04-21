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Son dakika haberleri | 'de 'dan sözleri!

'in 36. haftasını bay geçen , 'ın deplasmanında takılmasıyla bir anda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri haline geldi. Siyah-beyazlılarla farkı 3'e indiren -lacivertlilerde teknik direktör , şampiyonlukla ilgili konuştu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:56
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş sözleri!

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen , ligde kalan 6 maçın tamamını kazanmak zorunda. 69 puanı bulunan - Lacivertliler, sezonu 87 puanla tamamlamayı hedefliyor.

TAKIMA MENTAL TAKVİYE!

Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron , takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.

BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK

'de yer alan habere göre başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi.

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