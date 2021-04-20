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Hesap haftası

Haftayı bay geçecek 'nin gözü ve 'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Hesap haftası
Haftayı bay geçecek 'nin gözü ve 'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak. , 37. haftada ise sahasında ile oynayacak.
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