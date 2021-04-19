Caner Erkin klasiği!

Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin, bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak’a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.
Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren Caner Erkin, bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.