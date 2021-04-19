Haberler Fenerbahçe Caner Erkin klasiği!

klasiği!

Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren , bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak’a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Caner Erkin klasiği!
Bu sezon oyundan alındığı birçok maçta teknik heyete tepki gösteren , bunlara bir yenisini ekledi. Elindeki sakatlık nedeniyle bandajla sahada mücadele eden Caner, 61. dakikada yerini Novak'a bırakırken, oyundan alınmasına tepkiliydi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kendisine sitem eden öğrencisini kenarda teselli etti.
SON DAKİKA