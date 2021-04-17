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Son dakika spor haberleri: 'de corona şoku! 1 kişi pozitif

Son dakika haberi: Kulübü, Medipol maçı öncesi yapılan testler sonucu teknik heyetten 1 kişide pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:46
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de corona şoku! 1 kişi pozitif

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol 'le karşılaşacak 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi yapılan testler sonucu teknik heyetten 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

İşte o açıklama:

M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik 'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır.

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