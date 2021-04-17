Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de corona şoku! 1 kişi pozitif

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi yapılan testler sonucu teknik heyetten 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

İşte o açıklama:

M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır.