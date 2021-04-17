Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

Fenerbahçe 'de 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL 45 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.