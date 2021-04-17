Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

Son dakika spor haberi: 'de maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

Son dakika haberleri... 'in 35. haftasında 'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tam 8 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

Futbol Takımı, 'in 35. haftasında 'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan , haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın 'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

'in son şampiyonu ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını 4-1 kazanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

'de 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

MESUT ÖZİL 45 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR

'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son olarak 'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi 8 isim ceza sınırında!

8 OYUNCU KART SINIRINDA

'de 8 futbolcu, karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

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