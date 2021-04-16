Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Jose Sosa antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalar...
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Jose Sosa antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalar...
Jose Sosa: Geçen hafta galibiyet ve 3 puanla bitirmek önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları daha iyiye çevirmek için zamanımız vardı. Hazırlanmak için iyi oldu bizim adımıza.
"HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK"
"Beklentiler sürekli aynıdır Fenerbahçe'de. Öncesi ve sonrası gibi bir şey diyemem. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri her zaman bellidir. Fenerbahçe'nin de hedefi her zaman şampiyon olmaktır."
"ÇOK MÜCADELECİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"
"Aslında biz oyuncular teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analiz yapamıyoruz. Onlar bizden daha üstünler. Onlar bizden fazla çıkarım yapıyorlar.
Bizler, teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını yerine getirmeye çalışan ekibiz. Çok mücadeleci bir takıma sahibiz. Kaliteli oyuncularımız var ve kaliteli oyuncularımızla her zaman kazanmayı hedefliyoruz."
EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ!
"Ben bulunduğum her takımda antrenörlerle her zaman saygı çerçevesinde ilişkisi olan bir insanım. Eski ya da yeni antrenör hakkında bir karşılaştırmada bulunmak istemiyorum. Eski hocalarım da yeni hocalarım da çok saygılı insanlar."
"Emre benim için çok önemli bir şahsiyet. Buraya gelişimde de çok önemli bir rol oynadı Emre Hocamız. Burayı çok iyi bilen bir insan. Onun katkısının çok yüksek olacağına inanıyorum."
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