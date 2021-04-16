Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

"ÇOK MÜCADELECİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

"Aslında biz oyuncular teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analiz yapamıyoruz. Onlar bizden daha üstünler. Onlar bizden fazla çıkarım yapıyorlar.

Bizler, teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını yerine getirmeye çalışan ekibiz. Çok mücadeleci bir takıma sahibiz. Kaliteli oyuncularımız var ve kaliteli oyuncularımızla her zaman kazanmayı hedefliyoruz."

