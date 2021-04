Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

"HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK"

"Beklentiler sürekli aynıdır Fenerbahçe'de. Öncesi ve sonrası gibi bir şey diyemem. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri her zaman bellidir. Fenerbahçe'nin de hedefi her zaman şampiyon olmaktır."