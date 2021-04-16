Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

Son dakika spor haberleri: 'dan sözleri! "Benim için..."

'nin yıldız futbolcusu 'dan önemli açıklamalar geldi. Teknik sorumlu 'nun çok önemli bir şahsiyet olduğunu belirten deneyimli orta saha, takımın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 17:47 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:19
Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalar...

Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

Jose Sosa: Geçen hafta galibiyet ve 3 puanla bitirmek önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları daha iyiye çevirmek için zamanımız vardı. Hazırlanmak için iyi oldu bizim adımıza.

Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

"HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMAK"
"Beklentiler sürekli aynıdır 'de. Öncesi ve sonrası gibi bir şey diyemem. Fenerbahçe gibi büyük kulübün hedefleri her zaman bellidir. Fenerbahçe'nin de hedefi her zaman şampiyon olmaktır."

Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

"ÇOK MÜCADELECİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"
"Aslında biz oyuncular teknik heyetlerin yaptığı kadar detaylı analiz yapamıyoruz. Onlar bizden daha üstünler. Onlar bizden fazla çıkarım yapıyorlar.

Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

Bizler, teknik heyetin bize sunduğu oyun anlayışını yerine getirmeye çalışan ekibiz. Çok mücadeleci bir takıma sahibiz. Kaliteli oyuncularımız var ve kaliteli oyuncularımızla her zaman kazanmayı hedefliyoruz."


Son dakika spor haberleri: Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Benim için..."

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ!
"Ben bulunduğum her takımda antrenörlerle her zaman saygı çerçevesinde ilişkisi olan bir insanım. Eski ya da yeni antrenör hakkında bir karşılaştırmada bulunmak istemiyorum. Eski hocalarım da yeni hocalarım da çok saygılı insanlar."

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