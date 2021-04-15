Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Fenerbahçe , yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…

Takvim'in haberine göre, bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var…