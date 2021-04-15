Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…
Takvim'in haberine göre, bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var…
YÖNETİM ŞARTLARINI ÖĞRENDİ
Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.
MESUT ÖZİL'İN ARKADAŞI!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı forması giydiği dönemden bu yana Boateng ile arkadaşlığını sürdürmesi, sarı-lacivertli takımın transferde en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Jerome Boateng bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.
Boateng 76 kez Alman Milli Takım formasını giydi... Bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti…