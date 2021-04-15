Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! 'in yıldızı 'ye

Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken , stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. 'nin yanına dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar operasyon için düğmeye bastı. Nokta atışı bir yıldızla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda bonservisini eline alacak olan 'in arkadaşıyla temasa geçti. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan , yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Takvim'in haberine göre, bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde 'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var…

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

YÖNETİM ŞARTLARINI ÖĞRENDİ
Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. Boateng'e İspanya ve İngiltere'den de talipler var.

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

MESUT ÖZİL'İN ARKADAŞI!
'nin yıldız futbolcusu 'in Alman Milli Takımı forması giydiği dönemden bu yana Boateng ile arkadaşlığını sürdürmesi, sarı-lacivertli takımın transferde en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Jerome Boateng bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: Yönetim harekete geçti! Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye

Boateng 76 kez Alman Milli Takım formasını giydi... Bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti…

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