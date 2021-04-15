Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Volkan Demirel yalanlaması!

'tan yalanlaması!

eski teknik direktörü , 'le birlikte 'da ortak kasap dükkanı açtığı şeklinde çıkan iddiaları yalanladı. ulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:18
Erol Bulut'tan Volkan Demirel yalanlaması!

eski teknik direktörü , sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yaptığı 'le ortak kasap dükkanı açtığı şeklinde çıkan iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Erol Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel de iddiaları yalanlayıp, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" açıklamasını yapmıştı.

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