Erol Bulut'tan Volkan Demirel yalanlaması!

Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yaptığı Volkan Demirel'le ortak kasap dükkanı açtığı şeklinde çıkan iddiaları yalanladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Erol Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

F.Bahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel de iddiaları yalanlayıp, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan eski hocam Erol Bulut ile ticari ortak olduğumuz haberleri tamamen gerçek dışıdır" açıklamasını yapmıştı.