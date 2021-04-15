1959 öncesi yok sayılamaz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1959 yılından önceki şampiyonlukların yok sayılamayacağını söyledi. Küçük, taleplerinin şehir ligleri değil Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili olduğunu ifade ederek, “Ali Sami Yen bile 1941 yılında konuşmasında Türkiye Şampiyonluklarını saymıştır. Talebimiz şehir ligleri değil Türkiye Şampiyonluklarının sayılmasıdır. 1959 öncesi Türkiye Şampiyonları TFF yayınlarında da açıkça geçmektedir” diye konuştu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1959 yılından önceki şampiyonlukların yok sayılamayacağını söyledi. Küçük, taleplerinin şehir ligleri değil Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili olduğunu ifade ederek, "Ali Sami Yen bile 1941 yılında konuşmasında Türkiye Şampiyonluklarını saymıştır. Talebimiz şehir ligleri değil Türkiye Şampiyonluklarının sayılmasıdır. 1959 öncesi Türkiye Şampiyonları TFF yayınlarında da açıkça geçmektedir" diye konuştu.