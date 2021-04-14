Usta yazarlardan şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe'nin sorunu..."

Süper Lig'de son düzlüğe girildi. Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin ise 7 maçı kaldı. 70 puanla zirvede yer alan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 4, Galatasaray'a ise 8 puan fark atmış durumda. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrasında kalan 7 maçı da kazanarak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Sabah'ın usta yazarlarına Emre Belözoğlu'nun iddialı sözlerini sordu. İşte o değerlendirmeler...
SORU: Emre Belözoğlu, "Büyük takımlar topu vermez, topa sahip olur. Ben de bu futbolu oynatacağım" diyerek Erol Bulut dönemine göndermede bulundu ve "7'de 7 yapacağım" dedi. Bu sözlere yorumunuz nedir?