Usta yazarlardan şampiyonluk yorumu! "Fenerbahçe'nin sorunu..."

GÜRCAN BİLGİÇ: Hedef doğru ancak istemekle yapmak ayrı şeyler. Erol Hoca da bunun peşindeydi ama oyuncuları o beceriyi gösteremedi. Fenerbahçe'nin bu 'sarsak' defans hattıyla topu kaleden uzak tutması aslında en önemli savunma devrimi olur. 33 maçın 23'ünde gol yiyen bir takımdan bahsediyorum. Herkesin gözü santrforda ama F.Bahçe'nin problemi basit goller yemesinde.

ALİ GÜLTİKEN: Emre Belözoğlu'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor ama, 'boğulacaksak büyük denizde boğulalım' felsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz.