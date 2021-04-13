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Son dakika haberleri | 'den ve Mbappe sözleri!

Bir dönem forması giyen ve performansıyla göz dolduran , sarı-lacivertli formayı giydiği döneme dair açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı efsanenin Mbappe anısı... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:19
Son dakika FB haberleri | Robin van Persie'den Fenerbahçe ve Mbappe sözleri!
'nin eski golcüsü , ile ilgili anısını 'taki köşesinde aktardı. Fenerbahçe ile , 1 Temmuz 2017'de 'de karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.

Robin van Persie o maçla ilgili anısını şöyle aktardı:

"İsviçre'de amatör bir takımın sahasında oynuyorduk. Onu 20 dakika boyunca izledim. İçimden 'Bu yaşta böyle bir futbolcu olamaz' dedim. Çok patlayıcı, çok teknikti. Maçın sonunda performansını da artırdı. 70 dakika boyunca büyüleyici bir futbol oynadı. İnanılmaz derece iyiydi. Maçın sonlarına doğru yanımdaki takım arkadaşlarıma, 'Bu çocuk bir gün dünya starı olmazsa bu kramponları yiyeceğim' dedi. Mbappe, dünya starı oldu ve kramponlarımı yemekten kurtuldum."
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