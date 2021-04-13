Son dakika FB haberleri | Robin van Persie'den Fenerbahçe ve Mbappe sözleri!

Robin van Persie o maçla ilgili anısını şöyle aktardı:
"İsviçre'de amatör bir takımın sahasında oynuyorduk. Onu 20 dakika boyunca izledim. İçimden 'Bu yaşta böyle bir futbolcu olamaz' dedim. Çok patlayıcı, çok teknikti. Maçın sonunda performansını da artırdı. 70 dakika boyunca büyüleyici bir futbol oynadı. İnanılmaz derece iyiydi. Maçın sonlarına doğru yanımdaki takım arkadaşlarıma, 'Bu çocuk bir gün dünya starı olmazsa bu kramponları yiyeceğim' dedi. Mbappe, dünya starı oldu ve kramponlarımı yemekten kurtuldum."