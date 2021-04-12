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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 34. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelede rakibini mağlup edip şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isriyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:52
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, SZALAI, CANER, GUSTAVO (OZAN), SOSA, , VALENCIA, PELKAS, SAMATTA (THIAM)

GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, RODERICK, DJILOBODJI, MARANHAO, MIRALLAS, RASHID, VETRIH, MAXIM, DICKO, KENAN

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve , forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Direktörü karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde , , , , , ve Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).

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