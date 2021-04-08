Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yanıt

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sevgili taraftarlarımız,

Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.

Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.

Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Devamlı diyorlar ki, sen bana hırsız dedin. Ben de baktım nerede demişim. Şeçaati arz ederken sirkatin söyler. Ben size hırsız demiyorum. Kelimeyi ayırıp bölerseniz anlamı gider. İçkiliyle namaza gelmeyin deniz ya içkiliyi kaldırır, peygamberimiz diyor ki namaza gelmeyin derler. Onu kesiyor. Sinirleniyor aaa bir de. Şeçaat ne demek mertlik, yiğitlik. Bu ne demek diyor, sinirleniyor, bize hırsız dedi diyor.

İki hırsız kaçıyormuş. Polis arkalarından bağırmış, 'Dur bilmemne çocuğu' demiş. Biri arkadaşına dönüp 'Beni tanıdı, sen kaç.' demiş. Buna mı döndü arkadaş. Hayır diyor. Ben sana demiyorum. Yav demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şey var. Neden sinirleniyorsun? Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi isterse Antarktika'da al, dünyanın en iyi üniversitesinde al. Bak bari, google'a al. Kesip yarısını alıyorsun, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsun. Bunu söylemem bile fazla. Sevgili Fenerbahçe camiasından ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Fakat, yönetimleri maalesef doğru gitmiyor."