Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve şu anda Olympiakos'ta oynayan Valbuena hakkında, Olympiakos'a transferini sağlayan menajer Pierre Issa konuştu.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve şu anda Olympiakos'ta oynayan Valbuena hakkında, Olympiakos'a transferini sağlayan menajer Pierre Issa konuştu.
Yunan medyasına konu ile ilgili önemli itiraflarda bulunan Issa, Valbuena ile ocak ayında anlaştıklarını ancak Fenerbahçe ile uzlaşma sağlayamadıklarını ifade etti.
Issa'nın konuşması şu şekilde oldu;
"Onu Marinakis'e önerdiğimde (Olympiakos başkanı) çok heyecanlandı. Olympiakos her zaman büyük deneyime, kaliteye ve tecrübeye sahip olan futbolcuları takımında görmek ister.
İstanbul'a gittiğimde onunla telefonla konuştum. Sonrasında Valbuena'yı çok heyecanlı gördüm.
Aslında bakarsanız onunla ocak ayında anlaştık ve Olympiakos'a getirmek istiyorduk ancak olmadı. Bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesini bekledik. Zaten birkaç ay sonra Olympiakos'a imza attı.
Yeni bir meydan okuma için hazırdı. Çok iyi eğitilmiş, çok kaliteli bir oyuncuydu. Valbuena rekabeti de seviyor.
Yunanistan'a geldiğinde insanların ondan ne beklediğini biliyordu. Nasıl zorluklarla karşı karşıya geleceğinin farkındaydı. Onun için bu durum bir sır değildi.
Çok profesyonel. Günlük antrenmanını yapıyor, kilosuna dikkat ediyor. Teknik heyetle konuştuğumda, takım içindeki herkese örnek olduğunu söylüyorlar. Genç futbolcular için de örnek biri."