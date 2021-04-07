Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Yeni bir meydan okuma için hazırdı. Çok iyi eğitilmiş, çok kaliteli bir oyuncuydu. Valbuena rekabeti de seviyor.

Yunanistan'a geldiğinde insanların ondan ne beklediğini biliyordu. Nasıl zorluklarla karşı karşıya geleceğinin farkındaydı. Onun için bu durum bir sır değildi.