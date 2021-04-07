Haberler Fenerbahçe Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

ve transfer itirafı geldi! "'den ayrılmadan önce..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Yunanistan ekibi 'a transfer olan Fransız yıldız hakkında menajer konuştu. Güney Afrika'lı menajer yaptığı açıklamada, 'nın Fenerbahçe'den ayrılığına dair önemli itiraflarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:51
Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Bir dönem 'de de forma giyen ve şu anda 'ta oynayan hakkında, Olympiakos'a transferini sağlayan menajer Pierre Issa konuştu.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Yunan medyasına konu ile ilgili önemli itiraflarda bulunan Issa, ile ocak ayında anlaştıklarını ancak ile uzlaşma sağlayamadıklarını ifade etti.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Issa'nın konuşması şu şekilde oldu;

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

"Onu Marinakis'e önerdiğimde ( başkanı) çok heyecanlandı. Olympiakos her zaman büyük deneyime, kaliteye ve tecrübeye sahip olan futbolcuları takımında görmek ister.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

İstanbul'a gittiğimde onunla telefonla konuştum. Sonrasında 'yı çok heyecanlı gördüm.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Aslında bakarsanız onunla ocak ayında anlaştık ve 'a getirmek istiyorduk ancak olmadı. Bu yüzden ile sözleşmesinin sona ermesini bekledik. Zaten birkaç ay sonra Olympiakos'a imza attı.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Yeni bir meydan okuma için hazırdı. Çok iyi eğitilmiş, çok kaliteli bir oyuncuydu. rekabeti de seviyor.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Yunanistan'a geldiğinde insanların ondan ne beklediğini biliyordu. Nasıl zorluklarla karşı karşıya geleceğinin farkındaydı. Onun için bu durum bir sır değildi.

Valbuena ve transfer itirafı geldi! "Fenerbahçe'den ayrılmadan önce..."

Çok profesyonel. Günlük antrenmanını yapıyor, kilosuna dikkat ediyor. Teknik heyetle konuştuğumda, takım içindeki herkese örnek olduğunu söylüyorlar. Genç futbolcular için de örnek biri."

SON DAKİKA