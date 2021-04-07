Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş yanıt!

Son dakika spor haberleri: 'den Başkanı 'e flaş yanıt!

, Başkanı 'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan flaş bir mesaj paylaştı. Yapılan açıklamada, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:57 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:08
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş yanıt!

ile arasındaki 'şampiyonluk sayıları' tartışması giderek büyüyor.

Son olarak , Galatasaray Başkanı 'in 'da yaptığı açıklamalara flaş bir cevap verdi.

"İŞLERİNE GELMEYENLER TARİHİ SULANDIRAMAZ"
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." ifadelerine yer verildi.

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