Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş yanıt!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'şampiyonluk sayıları' tartışması giderek büyüyor.

Son olarak Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Kemerburgaz'da yaptığı açıklamalara flaş bir cevap verdi.

"İŞLERİNE GELMEYENLER TARİHİ SULANDIRAMAZ"

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." ifadelerine yer verildi.