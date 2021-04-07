Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko'da corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Fenerbahçe Beko'da teknik kadroda bir kişinin corona virüsü testi pozitif sonuçlandı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, pozitif çıkan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın teknik kadrosundan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.