Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan'a 20 milyon euro

'a 20 milyon euro

basını ’ı ’a yazdı. Ada ekibinin 20 milyon euro’luk teklif yaptığı öne sürüldü. “Ozan’ın peşinde başka takımlar da var” denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:29 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Ozan Tufan'a 20 milyon euro

takımları ile ilgili bir iddia da için geldi. sitesi, 'deki başarılı futbolunu milli takımda da sürdüren orta saha oyuncusu için 'ın teklif yaptığını ileri sürdü. Hatta bu rakamın da 20 milyon euro olduğu belirtildi. Haberde ayrıca , ve 'in de Fenerbahçe'ye teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. Son olarak Everton'un resmi teklifi erken yaparak oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemediğinin de altı çizildi.

THE SUN DA YAZMIŞTI
Öte yandan 'in son şampiyonu 'un da Ozan Tufan için teklifte bulunduğu iddia edilmişti. gazetesi, geçtiğimiz günlerde tarzının ''ye benzediğini aktardığı haberde Ozan Tufan için Liverpool kulübünün 13 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu aktarılmıştı.

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