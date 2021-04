Ozan Tufan'a 20 milyon euro

İngiliz takımları ile ilgili bir iddia da Ozan Tufan için geldi. SportWitness sitesi, Fenerbahçe'deki başarılı futbolunu milli takımda da sürdüren orta saha oyuncusu için Everton'ın teklif yaptığını ileri sürdü. Hatta bu rakamın da 20 milyon euro olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Cyrstal Palace, Leicester City ve West Bromwich'in de Fenerbahçe'ye teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. Son olarak Everton'un resmi teklifi erken yaparak oyuncuyu rakiplerine kaptırmak istemediğinin de altı çizildi.

THE SUN DA YAZMIŞTI

Öte yandan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un da Ozan Tufan için teklifte bulunduğu iddia edilmişti. The Sun gazetesi, geçtiğimiz günlerde tarzının 'Yaya Toure'ye benzediğini aktardığı haberde Ozan Tufan için Liverpool kulübünün 13 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu aktarılmıştı.