Rakip lider Barcelona

THY Avrupa Ligi'nde çeyrek finali garantileyen Fenerbahçe Beko bugün lider Barcelona'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor. Son 17 maçının 15'ini kazanan Kanarya'da hedef Barcelona'yı da seriye eklemek. İspanya'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

OBRADOVIC İŞİ BİLİYORDU

Nando de Colo, Zeljko Obradovic hakkında, "Obradovic'in basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu" dedi. Fransız basketbolcu, bu sezon için de, "Geçen yaz koçumuz değişti, sonrasında birçok yeni oyuncumuz oldu. Kasım ayında kayıplarımız olsa da ritmimizi bulduk. Herkes kupayı kazanmak istiyor" dedi.