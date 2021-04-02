Haberler Fenerbahçe Rakip lider Barcelona

Rakip lider

'nde çeyrek finali garantileyen bugün lider 'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:26 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Rakip lider Barcelona

'nde çeyrek finali garantileyen bugün lider 'yı konuk edecek. 'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor. Son 17 maçının 15'ini kazanan Kanarya'da hedef Barcelona'yı da seriye eklemek. 'da yapılan karşılaşmayı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

OBRADOVIC İŞİ BİLİYORDU

, hakkında, "Obradovic'in basketbolla ve oyuncularla nasıl başa çıkacağına dair birçok tecrübesi var. Onlara karşı sertti ancak şampiyonluk için ne yapılması gerektiğini biliyordu" dedi. Fransız basketbolcu, bu sezon için de, "Geçen yaz koçumuz değişti, sonrasında birçok yeni oyuncumuz oldu. Kasım ayında kayıplarımız olsa da ritmimizi bulduk. Herkes kupayı kazanmak istiyor" dedi.

SON DAKİKA