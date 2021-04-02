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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 'in 32. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:50
Fenerbahçe Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik sorumlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, takımdan ayrı koşular yaptı. bireysel çalışmalarını sürdürürken, 'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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