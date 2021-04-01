Son dakika spor haberi: Mesut Özil'e bıçakla saldıranlara 100 yıldan fazla hapis cezası!

İngiltere'de, 2019 yılının temmuz ayında bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve o dönemki takım arkadaşı Sead Kolasinac'ı gasp etmeye çalışan zanlıların cezaları belli oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çete olarak hareket eden ve birçok suça karışan saldırganlar, 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldılar.

Olayın gerçekleştiği dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, bir restoran çıkışı aracına bindiği sırada bıçaklı saldırganların hedefi olmuş, yıldız ismin yardımına takım arkadaşı Sead Kolasinac koşmuştu. Kolasinac, bıçaklı ve motosikletli saldırganları uzaklaştırmayı başarmıştı.