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Son dakika spor haberi: 'e bıçakla saldıranlara 100 yıldan fazla hapis cezası!

Son dakika spor haberi: 2019'un temmuz ayında 'nin başkenti 'da o dönem forması giyen ve takım arkadaşı 'a bıçakla saldıran zanlılar, 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:42 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:42
Son dakika spor haberi: Mesut Özil'e bıçakla saldıranlara 100 yıldan fazla hapis cezası!

'de, 2019 yılının temmuz ayında bıçaklı saldırıya uğrayan ve o dönemki takım arkadaşı 'ı gasp etmeye çalışan zanlıların cezaları belli oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çete olarak hareket eden ve birçok suça karışan saldırganlar, 100 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldılar.

Olayın gerçekleştiği dönemde ekiplerinden 'de forma giyen Mesut Özil, bir restoran çıkışı aracına bindiği sırada bıçaklı saldırganların hedefi olmuş, yıldız ismin yardımına takım arkadaşı Sead koşmuştu. Kolasinac, bıçaklı ve motosikletli saldırganları uzaklaştırmayı başarmıştı.

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